Verkeer op Posbank kan straks weer alle kanten op; tijdelijk eenrichtingsverkeer opgeheven

Rondje Posbank wordt zeven maanden per jaar in het weekend onmogelijk, maar de auto blijft welkom

RHEDEN - Een rondje rijden over de Posbank wordt van 1 april tot 1 november in het weekend onmogelijk, terwijl de meeste parkeerplaatsen in het gebied per auto bereikbaar blijven. Dat is het plan waar de Rhedense gemeenteraad dinsdagavond en de Rozendaalse gemeenteraad op 2 november naar verwachting hun goedkeuring aan zullen geven. Ook het Rozendaalse Veld blijft met de auto bereikbaar.

19 oktober