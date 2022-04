Verkeer weer op gang na ongevallen op de A50 richting Arnhem

Tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Valburg stond om 16.30 uur een file in beide richtingen. Richting Arnhem was de rechterrijstrook dicht na een ongeval. Wat daar precies heeft plaatsgevonden is niet bekend. Ook de linkerrijstrook richting Oss was even dicht; daar lag glas op de weg, maar dat is inmiddels opgeruimd.