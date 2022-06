Verkeerschaos bij concert Eagles blijft uit: ‘Veel mensen zijn eerder van huis gegaan’

,,Donderdag is gewoon drukker dan vrijdag”, zegt stadiondirecteur Hèrald van de Bunt. ,,En we hebben geen gebruikgemaakt van de parkeerplaats noord, bij Burgers’ Zoo. Daar kregen we vorige keer het pendelverkeer niet op gang, dus daar hebben we deze keer van afgezien. Maar we zien dat heel veel mensen gewoon eerder van huis zijn gegaan, dat helpt ook.”