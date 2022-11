Vermiste vrouw uit Oosterbeek weer terecht

Ondanks grote belangstel­ling komt ecologi­sche wijk in Oosterbeek er niet: Renkum zei ‘ja’ maar nu toch 'nee’

OOSTERBEEK - De lijst met belangstellenden voor een ecologische wijk in Oosterbeek is groot. Maar liefst zeshonderd huishoudens hebben interesse getoond in een van de 33 houten huurwoningen die aan de Hartensteinselaan zouden komen. Het gemeentebestuur van Renkum had al ‘ja’ gezegd, maar komt daar nu, een jaar later, op terug.

22 november