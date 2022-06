Vernieuwde wandelroute langs de perimeter: wie goed kijkt, ziet de sporen van de oorlog

De Steeg zet zich schrap voor crisisop­vang asielzoe­kers

DE STEEG - De aankondiging van de bliksemsnelle komst van 150 asielzoekers naar het voormalige Michaelklooster aan de Oversteeg in De Steeg is een aantal omwonenden koud op het dak gevallen. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente Rheden. Er is vrees voor overlast rond de crisisnoodopvang voor maximaal twee weken, die al op woensdag 15 juni open moet gaan.

12 juni