Verslapt de aandacht voor Oekraïners hier? ‘Alles went, dus een oorlog klaarblijkelijk ook’

Ze mist haar vriend, broer en de vrienden die ze moest achterlaten in Kiev. De 21-jarige Vika Povod vluchtte op 23 februari voor het oorlogsgeweld uit de stad waar ze psychologie studeert.



Nu woont ze in Arnnhem, in een kamer vlakbij het station. De colleges van haar studie volgt ze online. Om geld te verdienen werkt ze in de bediening in restaurant Schoonoord in Oosterbeek.



,,Ik check het nieuws in Oekraïne meerdere keren per dag”, vertelt Povod. ,,Als ik het nieuws lees, denk aan thuis, dan word ik verdrietig. Dan voel ik mij slecht. Maar als ik aan het werk ben, mensen om mij heen heb, dan voel ik mij happy. Mijn werkgever Robert is heel lief voor mij, net als de gasten.”