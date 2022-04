Versneld onderzoek naar landbouw op vliegbasis Deelen na explosiegevaar oude bommen

Video Brandweer blust autobrand in Arnhem en moet opnieuw uitrukken als vuur weer oplaait

ARNHEM - Een auto is vannacht volledig uitgebrand aan de Zevenbladstraat in Arnhem. De brandweer kreeg de melding rond 04.00 uur binnen, bij aankomst stond het voertuig al in lichterlaaie.

6 april