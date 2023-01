Verward, verslaafd, agressief of juist knock-out: dit treffen agenten Jesper en Lieke dagelijks aan op straat

Man gooit schreeuwend spullen uit raam

Een koude vrijdagavond in Arnhem. Kort na zevenen komt de melding binnen in de surveillancewagen van agenten Lieke (38) en Jesper (31): ‘Een man gooit schreeuwend spullen uit het raam’. Even later houdt hun politiewagen halt in de wijk waar ook Ahmed Marcouch, de burgemeester van Arnhem, woont.



Na aanbellen verschijnt twee hoog een gezicht in het geopende raam. Hij komt naar beneden, wuift een man. De bewoner, een dertiger van Syrische afkomst, is niet onbekend. Hij veroorzaakt vaker overlast. Hasan* werd al eens opgepakt voor het vernielen van auto’s. Ook zou hij brand hebben willen stichten en werd hij al eens met een mes gezien.



Een politiebusje stopt achter de surveillancewagen van Lieke en Jesper. Voor de zekerheid bieden collega’s Erik en Stefan back-up. Achter de ramen in de straat verschijnen gezichten van nieuwsgierige buren.