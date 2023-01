Verwarde dakloze die brandje stichtte omdat hij het koud had, staat weer op straat

Ondertussen is hij weer op vrije voeten en heeft hij een stuk langer gezeten dan de dertig dagen cel die de rechtbank hem dinsdag oplegde. Van het stichten van de brand aan de Westervoortsedijk is hij vrijgesproken. De rechter oordeelde dat er geen gevaar voor goederen is geweest. Wel veroordeelde ze hem voor het bedreigen van een man die voorbij kwam en opmerkingen maakte plus het vernielen twee maanden daarvoor van een afvalcontainer bij de mediamarkt.



De man heeft in detentie medicatie gekregen voor wanen die hij af en toe heeft. De officier van justitie verzocht op de strafzitting twee weken geleden nog om aanhouding voor onderzoek naar wat de man precies mankeert. Maar de Arnhemmer zat al zolang in voorarrest dat de rechtbank hier niet in mee ging.