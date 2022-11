Vestiging van Olive & Lemon bij station Arnhem sluit, personeelsgebrek doet Turkse broodjeszaak das om

Mysterieus Qlimax keert na drie jaar terug in GelreDome na ‘grootst denkbare nachtmer­rie’

ARNHEM - Weinig evenementen blijven vooraf zó in nevelen gehuld als Qlimax, dat zaterdagavond voor de achttiende keer in het Arnhemse GelreDome wordt gehouden. Het hardstylefeest is steevast uitverkocht, trekt bezoekers van heinde en verre, maar blijft vooral ook een groot mysterie.

25 november