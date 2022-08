Vierdaags festival Theater Avenue in Sonsbeek begint: ‘Ik denk dat veel Arnhemmers staan te popelen’

Wat kunnen bezoekers verwachten van Theater Avenue?

Hagen: ,,Vooral een heel gezellige sfeer. Het publiek wandelt van de ene voorstelling naar de andere. Maar je mag ook op een bankje of in het gras gaan zitten en genieten van alles om je heen. Er staan negen verschillende foodtrucks waar je eten en drinken kan halen. Mensen kunnen kiezen uit gezonde, vegetarische hapjes, of gewoon een patatje. Voor het eerst sinds de coronacrisis kan Theater Avenue weer doorgaan, dus ik denk dat veel Arnhemmers staan te popelen.”

Hoe ziet het programma eruit?

,,Overdag zijn er vooral activiteiten voor kinderen. Frank Groothof, bekend van Sesamstraat, vertelt en zingt kinderverhalen. Theater De Leeuw uit Arnhem treedt op. Ik weet niet precies wie er nog meer komen, maar er is voldoende geregeld. Aan het eind van de middag begint het programma voor volwassenen, dat doorloopt tot middernacht. Net zoals voorgaande jaren staan er veel muzikanten, theatergroepen en cabaretiers op het programma.”

De Meiden van Los.

Wat is er dit jaar anders?

,,Dit jaar staat er een spiegeltent op het terrein. Die regelen we maar eens in de vijf jaar. Een spiegeltent – de naam zegt het al – is een grote, ouderwetse tent vol spiegels. Erg sfeervol en perfect voor de optredens. Op vrijdagavond is het de beurt aan A-Fever, een bekende ABBA-coverband.

Voor deze show hebben we een voorverkoop gehad, maar voor veel andere voorstellingen kunnen mensen op het festival zelf een kaartje kopen. Ook organiseren we dit jaar Muziek Avenue. De speciale muziektent, die iets verderop in het park staat, heeft iedere dag een ander thema.

Donderdag staan er reggae-artiesten. Vrijdag staat de Arnhemse Patricia Knijnenburg er, die optreedt onder de naam Soultrain. Het weekend staat in het teken van mellow, een ontspannende muziekstijl die vroeger heel populair was.”

Welke acts kunnen mensen herkennen van voorgaande edities?

,,Traditiegetrouw treedt LUDIQUE! op. Deze groep verzorgt een show die bestaat uit zang en cabaret. Ook Arnhemmer Emile Hartkamp en zijn zoon Joey zijn van de partij. Op het laatste moment hebben we de Arnhemse dj Patski kunnen regelen. Hij is zaterdag jarig. Ik vroeg hem van de week of hij zijn verjaardag niet bij ons wilde vieren. Dat zag hij wel zitten.”

Hoeveel bezoekers verwachten jullie?

,,Voorheen kwamen iedere dag tussen de vier- en vijfduizend mensen. Een aantal voorstellingen is al bijna uitverkocht. Hoeveel mensen naar het park zelf komen, weet je nooit van tevoren. Dat ligt ook aan de weersomstandigheden. Het zou jammer zijn als het gaat regenen, maar ook dan kan het gezellig zijn.

Om het festival te bekostigen, moeten mensen genoeg eten en drinken kopen bij de kraampjes. Daar moeten wij het van hebben. We raden dan ook af om zelf iets mee te nemen. Voor het eerst kunnen mensen ook plaatsnemen op het terras van de Italiaanse brasserie.”

Sonsbeek Theater Avenue begint donderdag 25 augustus en duurt tot en met zondag 28 augustus. Hagen raadt aan om van tevoren tickets te bestellen voor populaire voorstellingen.

LUDIQUE