Vijf klanten van minderjarige prostituee in Arnhem krijgen politie aan de deur, het gaat om jonge mannen uit de regio

Arnhem in top tien Dadermoni­tor Mensenhan­del, Marcouch wil meer bevoegdhe­den

ARNHEM/DEN HAAG - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat zich extra inspannen om mensenhandel in zijn gemeente tegen te gaan en wil daarvoor meer bevoegdheden. Dat laat hij weten in een reactie op het donderdag verschenen rapport over mensenhandel en seksueel misbruik. Arnhem staat in dat stuk in de top tien.

22 januari