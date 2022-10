Vijf redenen voor een bezoek aan het Sprookjesfestival in Arnhem: ‘Voor groot, maar vooral voor klein’

ARNHEM - Het Sprookjesfestival begint deze zaterdag. Voor wie opgroeit in Arnhem, is het misschien vaste prik in de herfstvakantie één of meer onderdelen te bezoeken. Het festival is nu groter en diverser dan ooit. Vijf redenen waarom je het Sprookjesfestival zou moeten bezoeken.

1. Het Sprookjesfestival hoort bij Arnhem.

Veel kinderen, maar ook ouders en grootouders verheugen zich er weer op. ,,Het is een mooi evenement dat al veertien jaar in de stad plaatsvindt. En ook in de omgeving ervan”, zegt Sien Wassenaar van de organisatie.

,,Want sprookjes zijn niet alleen te vinden in de stad, in het centrum, in de wijken, de parken, maar ook bijvoorbeeld in Oosterbeek, Doornenburg en Nijmegen. Voor groot, maar vooral voor klein.”



Volgens Wassenaar leven flink wat kinderen naar het festival toe. ,,De prinsessenjurken liggen al klaar. Veel kinderen, maar ook hun ouders, hebben een positief gevoel bij het festival.”

2. Er is veel te doen.

Bij het Sprookjesfestival horen theatervoorstellingen, maar er is veel meer. Workshops, dans, feesten, interactieve rondleidingen door kastelen én een heuse escaperoom in het Watermuseum, waar kinderen het mysterie van de verdwenen kikkerkoning kunnen oplossen. ,,Die escaperoom is ook leuk voor grotere kinderen.” Volgens Wassenaar komen alle culturele disciplines aan bod. ,,Voor iedereen is er wat.”

3. Het festival gaat de wijken in.

Het festival vindt dan wel zijn oorsprong in de binnenstad en in Park Sonsbeek, waar nog steeds een heuse kaboutertuin wordt ingericht, het heeft zich de laatste jaren als een olievlek verspreid over de stad.



Nieuw dit jaar is de Sprookjeskaravaan. Die is gemaakt door wijkbewoners en doet elke dag een andere Arnhemse wijk aan. Niet alleen in Noord, de karavaan doet ook Malburgen, Kronenburg en Schuytgraaf in Zuid aan.

4. Het is een festival voor iedereen.

Daarom heeft prinses Arnerijntje ook plaatsgemaakt voor een diverse groep prinsen en prinsessen. ,,We willen dat alle kinderen zich in een prins of prinses kunnen herkennen”, zegt Wassenaar.



Al die prinsen en prinsessen zie je terug in de stad en omgeving. ,,Veel horecaondernemers en winkeliers springen in op het Sprookjesfestival. In het centrum kun je bijvoorbeeld een letterspeurtocht doen.”

5. Je hoeft niet perse geld uit te geven.

Voor een deel van de voorstellingen moet je een kaartje kopen, maar er zijn ook veel gratis onderdelen. De opening deze zaterdag in de Eusebiuskerk bijvoorbeeld. Maar ook een bezoek aan de Sprookjeskaravaan.



De Arnhemse kinderboekenwinkel houdt voorleesochtenden waarvoor geen entree betaald hoeft te worden. En de kaboutertuin in Sonsbeek is voor niets te bezoeken. ,,Zo is het Sprookjesfestival voor iedereen toegankelijk”, zegt Wassenaar.

Voor meer informatie: sprookjesfestival.nl