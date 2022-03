Vitesse - AS Roma: noodverordening van kracht in Arnhem, dit mag er wel en niet

Vitesse - AS Roma uitver­kocht: voor de tweede keer dit seizoen alle 24.000 plaatsen bezet

ARNHEM - Stadion GelreDome is donderdag voor de wedstrijd van Vitesse tegen AS Roma uitverkocht. Het is voor de tweede keer dit seizoen dat alle 24.000 stoeltjes bezet zijn. De vorige keer was dat bij de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

