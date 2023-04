Vitesse-directeur Benjamin Schmedes op shortlist van Schalke 04

Eerst met elkaar om de tafel om de regels duidelijk te maken, klachten van Elena in Apeldoorn nog niet opgelost

Vol goede moed ging Elena Safronova woensdagochtend naar de rechtbank in Arnhem. Zou de rechter een einde maken aan de slepende zaak van ernstige overlast door arbeidsmigranten in de woning naast haar in Apeldoorn? Zover kwam het, vooralsnog, niet. Sterker nog, Elena en andere gedupeerden moeten van de rechter eerst om de tafel met de gemeente, verhuurder en huurder.