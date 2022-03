Vitesse-fans scannen het verleden in: ‘Kijk, Theo Bos met Jurrie Koolhof’

Winkelcen­trum Schuyt­graaf heeft er een Kruidvat bij, met veel producten voor baby's en gezinnen

Het Kruidvat heeft deze dinsdag een nieuwe vestiging geopend in het winkelcentrum in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Omdat er veel gezinnen in de nieuwbouwwijk wonen, is er veel aandacht voor baby- en gezinsproducten.

12:17