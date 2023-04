Vitesse geeft Houdini-act gestalte: ‘Voor handhaving zijn offers en strijdlust nodig’

De zorgen zijn groot, de onrust is enorm. Meer dan eens knalt het in de kleedkamer van Vitesse, in de voetbaljaargang 2003-2004. Er is degradatiestress in Arnhem, net zoals dit seizoen. Er zijn botsende karakters. Coach Edward Sturing en de Duits-Braziliaanse spits Paulo Rink, bijvoorbeeld, staan in mentaliteit mijlenver uit elkaar. Het werkpaard treft de flierefluiter.