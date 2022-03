Vitesse is klaar in Europa. ‘Zonde, maar na vijf minuten teleurstelling overheerst de trots’

,,De domper was enorm. Bij de goal van Wittek sprong ik nog op van de bank, waarna de hond richting keuken vluchtte, haha. Je leeft al helemaal toe naar de verlenging, droomt over de kwartfinale, als die luizige Italianen vlak voor tijd toch nog scoren. Zonde. Helemaal omdat je over twee wedstrijden de betere ploeg was en je grote kansen hebt gehad en gemist: Openda in GelreDome en donderdagavond Grbić, die ongelooflijk slap inschoot trouwens.



Helaas is het verschil qua spel en instelling met de wedstrijden in de Eredivisie soms frustrerend groot, maar Vitesse heeft Europees fantastisch gepresteerd. Ik ben trots en heb genoten. Vooral van hoe we een paar keer de misplaatste arrogantie van de zogenaamde grote clubs hebben afgestraft, met Tottenham Hotspur als hoogtepunt. Die dachten in Arnhem dat kleine Nederlandse clubje even met een B-team te kunnen verslaan. Mooi niet. En ook in Londen, met hun sterkste opstelling, kregen we de Spurs nog bijna te pakken! Magistraal.



Daarnaast hebben we ook de tv-analisten de mond gesnoerd. Mannen als Kenneth Pérez zijn vaak negatief, wisten zeker dat Vitesse in de groepsfase uitgeschakeld zou worden. Nou, dat liep anders. Of we in de nabije toekomst nog zo’n prachtig Europees avontuur gaan beleven? Geen idee. Ik zie een overname door Red Bull wel zitten. Red de Boel, haha.”