Vitesse krijgt clubman als keeperstrainer: keuze valt op Rein Baart of Raimond van der Gouw

Met video Ruben over zijn exotische 'Ark van Noach': 'Alleen al een stokstaart­je eet dagelijks duurder dan ik’

Stokstaartjes, otters, hyena’s, een zebra, een luiaard en sinds kort ook een wallaby die opdook op een Nijmeegs festival. Elstenaar Ruben Marsman bouwt al tien jaar in stilte aan zijn eigen Ark van Noach. Toch dreigt er gevaar voor zijn privédierenpark. Veel exotische zoogdieren staan per 1 januari op een ‘zwarte lijst’. Moet Ruben afscheid van ze nemen? Hij piekert er niet over.