Vitesse legt talent Robin La Scala voor drie jaar vast

Wester­voort kruipt verder uit het financiële dal: twee keer zoveel geld over als gedacht over 2022

Westervoort staat er financieel gezien een stuk beter voor dan gedacht. De gemeente houdt over 2022 dubbel zoveel geld over als begroot: 4,4 miljoen euro in plaats van de verwachte 2,2 miljoen.