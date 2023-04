Vitesse schenkt talent Mohamed Abdallah contract

Voetbal Arnhem e.o. VV Dieren bevrijdt zichzelf en duwt OVC'85 dieper in de zorgen, ESA lijkt titel te kunnen vergeten

OOSTERBEEK/ARNHEM - VV Dieren nam zaterdag verder afstand van de degradatiezone in de tweede klasse C door OVC'85 op een fikse nederlaag te tracteren: 1-6. ESA ging in 3A opnieuw onderuit en verspeelde daarmee de koppositie.