Vitesse sluit uit voorzorg deel tribune na onderzoek naar veiligheid GelreDome

ARNHEM - Vitesse sluit zondag bij de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen in GelreDome een deel van de Zuid-Tribune. Het gaat om 6 rijen stoeltjes, met in totaal zo’n 900 plaatsen. Aanleiding zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de veiligheid van het stadion, afgelopen week.

De club noemt het een ‘proactieve voorzorgsmaatregel’, die over de hele breedte van de Zuid-Tribune geldt voor de rijen 13 tot en met 18. ‘Het is belangrijk om te vermelden dat er geen enkele aanleiding is om voor de overige tribunedelen en tribunes aan de veiligheid te twijfelen’, stelt Vitesse in een verklaring. ‘De supporters kunnen dus veilig en verantwoord de wedstrijd bekijken en beleven.’

‘Afwijking in de tribuneopbouw’

Bij een recente inspectie van de tribunes is bij een deel van de Zuid-tribune een ‘afwijking in de tribuneopbouw’ geconstateerd. In hoeverre die invloed heeft op de constructieve veiligheid van de tribune is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

In afwachting daarvan is besloten uit voorzorg tijdelijk geen toeschouwers toe te laten op het bewuste deel. Mogelijk geldt die maatregel ook nog op zondag 15 mei, als Vitesse thuis tegen Ajax speelt. Onduidelijk is of er consequenties zijn voor de play-offs om Europees voetbal waarvoor de Arnhemmers zich hebben gekwalificeerd.

Vitesse neemt ook aanvullende maatregelen. Iedereen op de Zuid-tribune, waar het leeuwendeel van de supporters staand de wedstrijd volgt, moet de aanwijzingen en instructies van de stewards opvolgen, benadrukt de club. Toeschouwers mogen niet blijven staan bij de opgangen en moeten direct naar hun plek gaan. Er worden extra stewards ingezet om te waarborgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Incident bij Gelderse Derby in De Goffert

De staat van onderhoud in GelreDome is onder de loep genomen nadat Vitesse-supporters in oktober 2021 in De Goffert in Nijmegen door de tribune zakten terwijl zij de zege van hun club tegen aartsrivaal NEC vierden. Vervolgens bleek in het Nijmeegse stadion van alles mis, NEC mocht geen publiek meer toelaten.

Het incident was aanleiding om in heel Nederland onderzoek te doen naar de veiligheid van voetbalaccommodaties. Ook in Arnhem was zorg over de veiligheid, bijvoorbeeld bij de CDA-fractie in de gemeenteraad. De gemeente Arnhem moest bekennen geen inzicht te hebben in de staat van onderhoud en vroeg de Odra een inspectie te doen.

Stadioneigenaar Michael van de Kuit zag in februari van dit jaar nog geen enkel probleem. ,,Alles is in orde, dit is geen issue. Bij de overdracht in 2018 is alles nog gekeurd. En het stadion is pas een jaar of twintig oud”, zei hij toen. Ook directeur Hèrald van de Bunt van hoofdhuurder Exploitatiemaatschappij GelreDome verzekerde destijds dat er geen problemen waren. ,,Het stadion is veilig, absoluut.”

Volledig scherm Een tribunedeel met hossende Vitesse supporters bezwijkt na afloop van NEC en Vitesse in De Goffert op 17 oktober 2021. © ANP