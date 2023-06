Vitesse start op 3 juli: eerste oefenwedstrijd tegen Duno in Doorwerth

Ironisch: theater­stuk over moeizame relatie tussen mens en natuur moet uitwijken voor broedende vogel

Ironischer kan bijna niet: een serie theatervoorstellingen in de Arnhemse uiterwaarden, die gaat over de moeizame relatie tussen en mens en natuur, kon bijna niet doorgaan. Waarom? Omdat er een broedende vogel in een weiland was aangetroffen.