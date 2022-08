Vitesse-supporter krijgt werkstraf voor mishandelen stewards: ‘Je blijft met je poten stewards af’

De uitslag kunnen weinigen zich herinneren. De wedstrijd van Vitesse tegen Heerenveen gaat vooral de boeken in door de rellen op de Zuid-tribune van Gelredome. Het waren de zoveelste rellen tijdens voetbalwedstrijden van Vitesse. Een groep van tientallen in het zwart gestoken supporters kwamen die 8e mei met spandoeken het stadion in.

Gevaar van rookpotten onder spandoeken

Omdat het zo vaak verkeerd was gegaan waren er in stadion Vitesse meer stewards om de orde te handhaven dan op gewone voetbaldagen. Zij hadden de opdracht gekregen om in te grijpen zodra supporters een spandoek zouden ontvouwen. Het gevaar bestond dat de groep onder het doek rookpotten zou afsteken.

De Velpenaar maakte geen deel uit van deze groep, zei hij tijdens de zitting van de politierechter. ,,Ik was met een paar vrienden naar het stadion. Ik had met die actie niets te maken", zei hij.

Op het moment dat het spandoek werd uitgerold grepen de stewards in. Op beelden zou te zien zijn dat de Velpenaar één van de stewards bij zijn nek greep. Een tweede probeerde zijn collega te ontzetten, waarna ze naar beneden tuimelden tussen de stoeltjes. De Oosterbeker zou hierop een steward op de grond hebben geschopt.

De politierechter had geen goed woord over voor wat zich die 8e mei had afgespeeld in het Arnhemse stadion. ,,Je blijft met je poten van stewards af. Zij staan er voor het plezier van anderen. Dat is wat het zo kwalijk maakt”, zei hij.

De supporter uit Velp bevestigde dat zijn aandeel in het verhaal wel klopte. Hij wilde weglopen, maar raakte verwikkeld in het tumult. In een mail aan Vitesse heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden aan de club en de twee stewards. ,,Dit had nooit mogen gebeuren, ik heb er spijt van", aldus de man. Antwoord van Vitesse of de stewards heeft hij niet gehad.

Net als de politierechter was de officier van justitie was klaar met het supportersgeweld. ,,De politie is enorm druk met geweld rond het voetbalveld. Hierdoor komen ze aan andere zaken niet toe. Dat maakt mij zo kwaad", zei de aanklager.

Uiteindelijk legde de politierechter de man een taakstraf van 150 uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand. Hij had liever gezien dat het Openbaar Ministerie hem medeplichtig had gemaakt aan de schoppartij die volgde op de handeling van de Velpenaar