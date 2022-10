Vitesse-supporters pakken weer de boot richting Deventer voor uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles

ARNHEM/ DEVENTER - Wegens gebleken succes reizen supporters van Vitesse ook dit seizoen weer per boot naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in Deventer. De bootreis was in mei de ludieke afsluiting van een door corona geplaagd voetbalseizoen, en gaat zondag 13 november in de herhaling.