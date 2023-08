Vitesse-supporters zijn niet zo activistisch, of inmiddels gewoon immuun voor gedoe

Op zoek naar het geheim achter de oprukkende dorpsvlag: ‘Je bent gewoon trots’

Ze hangen in de zomer veelvuldig in dorpen op en rond de Veluwe. Aan een mast in de voortuin of aan de voorgevel. En steeds meer plaatsen krijgen er ook één: een eigen dorpsvlag. Wat gaat schuil achter deze trend? ,,Je bent gewoon trots op je dorp”, zegt Laag-Soerenaar Patrick Rademaker.