Vitesse wil uitwijken voor Eurovisie Songfestival in GelreDome

ARNHEM - Vitesse is bereid uit te wijken als het Eurovisie Songfestival in 2020 in Arnhem wordt gehouden. GelreDome is de beoogde locatie voor het liedjesfeest en dat betekent dat de Arnhemse club een aantal thuiswedstrijden geen gebruik zou kunnen maken van de thuishaven.

Vitesse-directeur Pascal van Wijk legt op de clubwebsite uit dat de eerste reactie op het verzoek uit te wijken een afwijzende was: ‘Natuurlijk gaan wij niet buiten GelreDome spelen’. Daarna draaide de club: ‘We beseffen ook dat het een unieke en eenmalige kans is die voorbij komt voor onze stad en onze regio’.

Na uitvoerig overleg met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland gaat Vitesse nu ‘onder voorwaarden akkoord’. Wat die voorwaarden precies zijn, meldt Van Wijk niet. ‘Ons uitgangspunt is vanaf het begin heel duidelijk geweest: alleen onder bepaalde voorwaarden zijn we bereid in te stemmen. We beseffen dat er in dat geval nogal wat van Vitesse en van alle supporters en andere stakeholders zal worden gevraagd’.

Mocht Arnhem het Songfestival binnenhalen, dan zal Vitesse de laatste drie thuiswedstrijden van het seizoen 2019-2020 (en eventuele thuisduels in de play-offs) in een tijdelijk stadion bij GelreDome spelen. Hoe dat tijdelijke onderkomen zal worden vorm gegeven, wordt pas concreet uitgewerkt als duidelijk is dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Arnhem wordt gehouden.