‘Vliegende fietsers’ keren terug naar Arnhem voor Urban bij de Blauwe Golven

Een nieuw skatepark is een belangrijk onderdeel van de herinrichting van de Blauwe Golven in Arnhem. Vooruitlopend op die vernieuwing van het plein aan de voet van de Nelson Mandelabrug wordt zondag voor de tweede keer het evenement Urban bij de Blauwe Golven georganiseerd.

Natuurlijk kan daar geskatet worden, maar er zijn nog veel meer zogenoemde urban sports. In totaal tien disciplines zijn vertegenwoordigd op het evenement, dat duurt van 12.00 tot 17.00 uur. Zo is er freerunning, 3x3 basketbal, baseball5 en doen BMX’ers stuntshows met meters hoge sprongen via een schans. Waaghalzen mogen dat ook zelf proberen.

Urban bij de Blauwe Golven was in 2021 voor het eerst. Toen kwamen er zo’n 3000 mensen op af. Organisator Sportbedrijf Arnhem hoopt dit jaar meer bezoekers te verwelkomen op het Roermondsplein. ,,Maar we hebben geen idee wat we kunnen verwachten”, zegt Mark Debets. ,,De eerste keer hadden we nog volop te maken met coronamaatregelen.”

Brug gebruiken zou ‘volstrekt onverantwoord’ zijn

Het aantal bezoekers staat ook niet voorop, benadrukt hij. ,,Voor ons is belangrijk dat we dit nu samen met de urban sports-gemeenschap organiseren. Die steekt natuurlijk iets anders in elkaar dan andere sporten, die veelal in verenigingsverband opereren. Vorig jaar keek men nog een beetje de kat uit de boom, nu doen we het samen. Dat is winst.”

De opzet van Urban bij de Blauwe Golven wijkt wel iets van van die van 2021. Toen was ook een deel van de Mandelabrug in gebruik voor de stuntshows. ,,Dat zou nu volstrekt onverantwoord zijn, omdat zondag de John Frostbrug wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer”, legt Debets uit.