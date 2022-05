Hoe komt Renkumse politiek af van wantrouwen, oud zeer en ergernis? Dat blijkt erg simpel: doe normaal

De uitkomst van een jaar lang praten in de gemeente Renkum om de vertrouwenscrisis in het raadhuis te bezweren, is opvallend simpel: normaal doen tegen elkaar. Dat betekent waardering, begrip en respect voor elkaars positie. En juist aan dat respect ontbrak het de laatste jaren in Renkum.

