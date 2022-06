Vluchtelingen arriveren bij noodopvang in Oosterbeek

Er zitten ook mensen bij die genoodzaakt waren om bij het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel op een stoel te slapen. Bovendien bevinden zich onder de vluchtelingen statushouders die in het azc in Wageningen waren ondergebracht. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt deze informatie.

'Mensonwaardige situatie in Ter Apel’

Het gemeentebestuur van Renkum verklaart dat er in Ter Apel een ‘mensonwaardige situatie is ontstaan in het aanmeldcentrum en dringend behoefte is aan opvangplekken. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van de groep nieuwe bewoners te komen. Daarbij is de instroom van asielzoekers in Nederland natuurlijk leidend.’