Vluchtelingen Oekraïne maken indruk met Dodenherdenking in stadshart Arnhem

ARNHEM - Spontaan klauteren de kinderen van de in Arnhem ondergebrachte vluchtelingen uit Oekraïne op de getrapte blokken van de State of Fashion biënnale. Ze staan opgesteld tegenover het oorlogsmonument ‘Mens tegen Macht’ waar de Nederlanders ieder jaar op 4 mei bloemen leggen. Ze zwaaien met vlaggetjes van Oekraïne en wachten in spanning af op wat komen gaat.

In de avond van 22 juni 2022 krijgt het monument een herdenking met een lading die vorig jaar geen enkele Nederlander voor mogelijk had gehouden. ,,Op 22 juni 1941 kwam de oorlog over de hoofdstad van Oekraïne”, weerklinkt het over het Audrey Hepburnplein.



,,Om vier uur in de ochtend gooiden Duitse vliegtuigen de eerste bommen op Kiev.” Tolk Yuliia Deineha neemt het Engelstalige deel van het droevige relaas voor rekening, twee andere vrouwen vertellen over het uitbreken van oorlog in het Russisch en het Oekraïens.

Volledig scherm Bloemen en graflichtjes op het herdenkingsmonument in Arnhem, dit keer op voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. © Rolf Hensel

Een oorlog die nooit op lijkt te houden

Ze trekken een vergelijking met het geweld dat hun grootouders al teisterde. ,,Ieder jaar eren we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog”, vervolgt Deihena. ,,Helaas kwam dit jaar de oorlog opnieuw naar Oekraïne, naar iedere familie.”



Ze wijst op de man in brons die met een machteloos gebaar het geweld probeert af te weren dat boven hem is uitgebarsten. De Oekraïners noemen de sculptuur van Jan Jacobs van den Hof uit 1953 ‘Humanity against the Power’. Deihena peinst: ,,De herinnering aan de mensen die nu hun leven geven voor onze toekomst moeten we doorgeven aan volgende generaties.”

Volledig scherm Start van de herdenkingstocht van de Oekraïners op de Rijnkade © Rolf Hensel

'Heel Arnhem voelt jullie lijden’

Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch heeft de vluchtelingen twintig minuten voor de herdenking opgehaald bij het cruiseschip aan de Rijn. Hij is onder de indruk van de grote opkomst.



,,Heel Arnhem voelt jullie lijden. Voor onze oudere inwoners komen de herinneringen aan de oppervlakte over wat ze hebben meegemaakt tijdens de Slag om Arnhem. Over hun buren die weg werden gehaald tijdens razzia’s, over hoe ze spoorslags werden gedwongen huis en haard te verlaten. Nu zien we opnieuw de bombardementen op scholen en ziekenhuizen. De doden op straat. De massagraven in Oekraïne nu. Afschuwelijk.”

Volledig scherm Beeld van een opmerkelijke Dodenherdenking bij het begin van de zomer in Arnhem. Vluchtelingen uit de Oekraïne staan stil bij de slachtoffers van de Russische inval in dit jaar op een dag dat ze normaliter de doden herdenking van de Tweede Wereldoorlog, op de dag dat de legers van Hitler-Duitsland hun land binnen vielen. © Rolf Hensel

Kinderen die in Arnhem naar school gaan: symbool van hoop

Marcouch ziet ook de hoop gloren, dwars tegen de verdrukking in. ,,Beste vrienden, velen van u hebben werk gevonden en uw kinderen gaan hier in Arnhem met plezier naar school”, luidt zijn boodschap in de Engelse taal aan de schare rond het monument.



,,Driehonderd van jullie hebben sinds maart onderdak gevonden op de boten en 250 Oekraïners wonen bij onze gastgezinnen of huren een woning in onze stad. Ik heb gehoord dat de kinderen ’s morgens vroeg langs de Rijn wachten op de bus die hen naar school brengt. Ze staan klaar met hun rugzakken. Klaar om te leren en te groeien. Ze zijn benieuwd wat de dag gaat brengen. Ik koester dit als een mooi beeld van hoop. Weet alsjeblieft dat we met jullie meeleven. Uw verdriet is ons verdriet. Uw toekomst is onze toekomst.”

Volledig scherm Burgemeester Marcouch aan de kop van de herdenkingstocht door Arnhem, met links naast hem Yuliia Deineh. © Rolf Hensel