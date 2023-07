Vmbo’ers slagen massaal, maar op de havo valt het tegen: ‘We balen ervan, maar zagen het aankomen’

Unieke histori­sche vondsten in Arnhemse bodem en er komt nog meer aan; ‘Kan geen piramide tegenop’

Unieke vondsten die meer dan duizend jaar terug gaan in de tijd. Die zijn in Arnhem opgedoken in de binnenstad. De archeologische ontdekkingen zijn gedaan bij Stadstheater Arnhem, dat aan de vooravond staat van een ingrijpende vernieuwing.