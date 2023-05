Voedselbank zoekt leidinggevenden: ‘Hier werken een bankdirecteur en een ex-gevangene samen, hoe begeleid je die?’

Drukte bij voedsel­bank neemt toe, maar dankzij donaties blijven pakketten goed gevuld

GROESBEEK - Voedselbank Groesbeek en omstreken krijgt het wekelijks drukker. De voorraden raken op, maar goed nieuws is er ook: doordat veel mensen hun energiecompensatie doneren, is er geld genoeg om vers voedsel in de kopen.