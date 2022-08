Voetbalclub in Ellecom presenteert nu ook twee jeu-de-boulesbanen: ‘Het aandeel van voetbal wordt steeds kleiner’

Vijftig omgekeerde vlaggen aan lantaarnpa­len, autoritei­ten grijpen niet in: ‘Demonstra­tie­ve uiting’

SPANKEREN - Maar liefst vijftig omgekeerde Nederlandse vlaggen hangen al enige tijd aan lantaarnpalen langs de Zutphensestraatweg in Dieren en Spankeren. Waar ze bij andere wegen worden weggehaald, grijpen de autoriteiten in dit geval vooralsnog niet in. ,,We gaan er met enige coulance mee om”, zegt de provincie Gelderland.

10:17