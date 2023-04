Volop zorgen in Arnhem: hoe verjaagt Vitesse het degradatiespook?

De gevarenzone in de eredivisie bestaat uit zeven clubs. De nood is het hoogste bij Cambuur (16 punten) en FC Groningen (17 punten). Zij staan op directe degradatie. Dan komen FC Emmen, Excelsior en Vitesse, met ieder 24 punten. En daar weer boven bivakkeert FC Volendam, met 27 punten. Go Ahead Eagles is de nummer 12 van de ranglijst, met 30 punten. De club uit Deventer is zo al een heel eind veilig.