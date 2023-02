Voor 15 euro een jaar onbeperkt met de bus: dat kan binnenkort in Arnhem

indebuurt.nl Nieuwe sport­school in hartje Arnhem: 'Hier niet met gewichten slepen'

In hartje Arnhem zit sinds kort een nieuwe sportschool: My Fit Boutique. Fitnessen gaat hier niet helemaal zoals je misschien gewend bent. Lifestylecoach Daphne Hengelbrock werkt in de sportschool legt uit hoe het werkt.