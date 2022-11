Voor Anandi is het simpel: ‘De mensen die me hebben opgevoed, beschouw ik als mijn vader en moeder, klaar’

Tom en Sandra vrezen voor veiligheid van dochter na bedreigin­gen in Arnhemse zorginstel­ling: ‘Tikkende tijdbom’

ARNHEM/DIDAM - Tom en Sandra Jansen uit Didam zitten met hun handen in het haar. Hun inmiddels 18-jarige dochter Lynn is autistisch én heeft een verstandelijke beperking. Ze woont daarom in Arnhem, in een gezinshuis van zorginstelling Elver. Lange tijd gaat dat goed, totdat een medebewoonster met een mes in de hand Lynn dreigt neer te steken.

10:15