Voor het eerst weer een hele nacht slapen: Larysa en Maryam vinden na ‘de hel in Oekraïne’ rust in Arnhem

ARNHEM - De Surinaamse schrijver en mensenrechtenactivist Anton de Kom, icoon van de strijd tegen racisme en uitbuiting, heeft een ereplaats gekregen in de canon van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De expositie is vanaf 26 maart te zien. Driehonderd hoofden van rode Surinaamse klei symboliseren de verdrukten die bij hem aanklopten om hulp.

