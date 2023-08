Voor nop! 9 x deze zomerse activiteiten doe je gratis in Arnhem

Eerste WK motorcross ooit in Arnhem niet alléén ‘machtig mooi’; ‘Vreemde zaak dat dit op deze plek kan’

Arnhem had afgelopen weekend voor het eerst het wereldkampioenschap in de koningsklasse van de motorcross in huis. ,,Een machtig mooi evenement, supergoed verlopen”, blikt organisator Dik van Wikselaar terug. Maar niet iedereen is zo enthousiast.