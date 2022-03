Voor paralympiër Niels de Langen zijn zilver, brons en de koning beloningen na wekenlange zelfisolatie

Na brons op de supercombinatie, pakte Niels de Langen op de slotdag van de Paralympische Spelen in Peking zilver bij de slalom. De zitskiër uit Heteren was daarmee de beste Nederlander op de Spelen, mocht de vlag dragen bij de sluitingsceremonie en meldde zich dinsdag bij de premier, de koning en prinses Margriet.



,,Bizar, het was echt een heel lastige slalom met kort en veel draaien”, zei De Langen (23) na zijn zilveren race op de Chinese piste. Vooraf verwachtte hij al dat op de technische onderdelen zijn grootste kansen zouden liggen. ,,Dit is wat ik goed kan en dat heb ik wel laten zien in de tweede run. Het is echt onwerkelijk, eerst pakte ik al mijn eerste medaille en nu heb ik er gewoon twee.”