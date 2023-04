Voormalige ‘plashoek’ bij bushalte Rijnstraat in Arnhem verandert in ‘vogel en insectenhotel’

Rijnstate naar Elst Sneller aan de beurt met Rijnstate Clinics: ‘Soms krijg je op weg naar huis al een telefoon­tje’

Rijnstate bouwt een nieuw ziekenhuis in Elst. De komende maanden kijken we mee achter de schermen. Vandaag: Rijnstate Clinics is er voor iedereen met planbare zorgvraag.