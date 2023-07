Vrijspraken voor relschoppers voor geweld tegen agenten tijdens Arnhemse bunkerrellen: ‘Bewijs ontbreekt’

Verstande­lijk beperkte man valt na overlijden begeleider ‘in het diepe’ en gaat ‘uit pure wanhoop’ zijn zorgbemid­de­laar stalken

Het ging best goed met de verstandelijk beperkte man uit Arnhem (65). Hij kreeg een eigen woning en had een goede band met een zorgverlener, maar die overleed onverwachts. Zijn zorgbemiddelaar droeg hem over naar een andere instantie, maar daar ging het niet goed. De man ging de zorgbemiddelaar veelvuldig bellen en sprak haar voicemail in. Eerst nog vriendelijk, maar toen zij niet terugbelde boos. Hij schold haar uit en bedreigde haar kinderen.