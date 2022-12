Vrijwillige Renkumse afvalopruimers beloond met lunch: ‘Dankbaar werk’

De buit was van morgen tien volle plasticzakken zwerfafval en is voornamelijk afkomstig van de papiergigant in Renkum. Vrachtwagens die oud papier gelost hebben op de fabriek, laten vaak sporen van afval na op de rijksweg en in het natuurgebied. Maar initiatiefnemer Karel Noy, in het bezit van de Gouden Stuiver van carnavalsvereniging De Dolle Instuivers, is met zijn team ook te vinden langs de Rijn en op de parkeerplaatsen van de supermarkten in het dorp waar zwerfafval eveneens beeldbepalend is.