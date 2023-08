Vrouw met jonge kinderen op tijd uit brandende flat: ‘Ik hoorde het raam kraken door de hitte’

Met VideoEen vrouw met een baby en een kindje zijn donderdagmorgen net op tijd ontsnapt uit een brandende flatwoning aan het Brandenburgseplein in Arnhem. Een buurvrouw schoot te hulp. ,,Ik wilde controleren of er nog mensen binnen waren, maar er was te veel rook en hitte.”