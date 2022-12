Vrouw ontdooit bevroren waterleiding met verfbrander en ontsnapt aan woningbrand

Update Schaats­baan in Arn­hem-Zuid gaat open, maar moet na paar uur zon toch weer dicht: ‘We willen het ijs sparen’

ARNHEM - De schaatsbaan op Sportpark Schuytgraaf in Arnhem-Zuid, die donderdagochtend om 8.00 uur werd geopend, is net voor het middaguur weer gesloten. Mogelijk kan de baan in de avonduren weer open.

12:03