Vrouw overlijdt door felle brand appartement in Arnhem: ‘Er werd hard op de deur gebonsd’

Hoe Arnhemse Lotte na ‘Ik vertrek XL’ in Spanje nu met eigen veganisti­sche schoenen komt: ‘Paar gaat 180 euro kosten’

ARNHEM - Ontwerper Lotte Mulder (43) keerde de schoenenindustrie ruim twaalf jaar geleden de rug toe voor een ‘Ik vertrek XL’-avontuur in Spanje. Vorig jaar kwam ze terug in Nederland, streek ze met man en kinderen neer in een tiny village in het Maasbergse Bos bij Arnhem én nu staat haar eigen veganistische schoenenmerk Nooch Footwear op het punt van lanceren.

14 oktober