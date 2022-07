Vrouw raakt gewond bij steekincident in Arnhem

Jonge pianisten overspoe­len de regio vanuit Kleef met gratis recitals. Nog te zien in Arnhem en Velp

ARNHEM/ VELP - De Wasserburg in Kleef is dezer dagen de uitvalsbasis van de Musiksommer Cleve. Jonge pianisten uit de hele wereld krijgen er overdag masterclasses. ’s Avonds geven ze concerten in de regio, van Emmerich tot Bergharen, maar ook in Velp en Arnhem.

28 juli