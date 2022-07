Vrouwenbenen vind ik van de achterkant ook het mooist

Het is zomer en bijna iedere dag rokjes- en jurkjesdag. Voor de liefhebbers is het dé tijd om vrouwenbenen te bewonderen.



Ik ben wel een benenman. Ik weet eigenlijk niet of omgekeerd ook bestaat. Dat er vrouwen zijn die zeggen: ,,Heerlijk, al die korte broeken. Marja, ik weet dat jij dol bent op torso’s, maar ik ben echt een benenvrouw, hoor.”



Als benenman vallen je ogen – of je nu wil of niet – op die blote vrouwenbenen. Vooral in een drukke winkelstraat en op stations, plekken waar het momenteel barst van de blote benen.