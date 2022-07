‘Vuile teringlijer!’ Ze schreeuwen het naar je zonder om te kijken

indebuurt Buon giorno! 7 x tips voor een dagje Italië in Arnhem

Ga je niet naar het buitenland op vakantie dit jaar? Of moet je nog lang wachten voor je vrij hebt? Of ben gewoon gek op ‘de Laars’? Bekijk dan deze tips voor een dagje Italië in Arnhem. Je waant je zó in het land van de pizza, oude Romeinen en gave sportwagens. En dat gewoon in eigen stad!

29 juli