VVD betrekt burger bij strijd tegen extra miljoenen voor gemeentehuis: ‘Dit kan leiden tot hogere lasten’

Inwoners van Rheden moeten vanwege sloop gemeente­huis voor burgerza­ken naar Velp

Voor zaken als een paspoort, rijbewijs of uittreksel uit het geboorteregister kunnen inwoners van de gemeente Rheden na vrijdag 11 juni niet meer terecht in het gemeentehuis in De Steeg. Vanwege de naderende sloop van het gemeentehuis moeten zij dan naar het servicecentrum aan de Overtuin in Velp.

4 juni